به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بنا بر اطلاعیه رسانه رسمی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، اقامه نماز بر پیکر شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة)، شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی فردا یکشنبه ۸ صبح در محل مصلی تهران برگزار می‌شود.

مراسم تشییع روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران، سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در قم، چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا و نهایتاً پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه در شهر مشهد برگزار و تدفین در حرم مطهر امام رضا (ع) برنامه‌ریزی شده است.

هیات دولت نیز به منظور تسهیل امکان حضور اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری وداع با رهبر شهید انقلاب، فردا یکشنبه ۱۴ تیر را تعطیل رسمی اعلام کرد.