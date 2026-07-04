به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسن سیفی معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: سازمان آتش‌نشانی تهران فعالیت‌های خود را در سه محور آغاز کرد و تقریباً از دو هفته قبل این موضوع را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: محور نخست، ارزیابی اثرات و ریسک‌های احتمالی بود که توسط همکاران ما پایش و برای رفع نواقص به دستگاه‌های مربوطه اعلام شد. بخشی از این نواقص نیز که سازمان آتش‌نشانی امکان رفع آنها را داشت، به صورت داوطلبانه برطرف کرد تا ایمنی مراسم افزایش یابد.

سیفی ادامه داد: محور دوم، پوشش ایمنی مراسم بود که بر اساس آن خودروها و نیروهای آتش‌نشانی در مسیرها و نقاط مورد نیاز جانمایی و مستقر شدند و خوشبختانه تا این لحظه هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به اقدام ویژه این سازمان برای مقابله با گرمای هوا، تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی فراتر از وظایف خود، مسئولیت خنک‌سازی صحن اصلی و محوطه اطراف مصلی را نیز بر عهده گرفت. با توجه به گرمای شدید تیرماه و حضور گسترده زائران، به‌ ویژه سالمندان و افرادی که ممکن است بیماری‌های قلبی یا تنفسی داشته باشند، پیش‌بینی می‌شد گرما مشکلات جدی ایجاد کند.

وی افزود: به همین دلیل، سامانه‌های واترمیست، افشانه‌های آب و باران مصنوعی در سراسر مصلی راه‌اندازی شد و خوشبختانه این اقدام نتیجه مطلوبی داشت و موجب شد آسیب‌های ناشی از گرمای هوا به حداقل برسد.

سیفی درباره تأمین همزمان ایمنی شهر تهران ادامه داد: یکی از دغدغه‌های همیشگی ما این است که پوشش مراسم باعث اختلال در امدادرسانی به سایر نقاط شهر نشود. خوشبختانه با برنامه‌ریزی و تدابیر اتخاذ شده، هم مراسم به‌طور کامل پوشش داده شد و هم مأموریت‌های روزانه آتش‌نشانی در سطح شهر بدون حتی کوچک‌ترین وقفه در حال انجام است.

وی درباره وضعیت ایمنی مراسم تا ساعات بعدازظهر امروز گفت: تا این لحظه حادثه خاصی رخ نداده است و اگر موردی هم وجود داشته، بیشتر مربوط به مشکلات جسمانی افراد بوده که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و ارتباطی با مأموریت‌های سازمان آتش‌نشانی نداشته است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به تمهیدات خارج از محدوده مراسم تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی ۱۴ ورودی برای ورود زائران به تهران، تمامی این مسیرها پایش و برای آنها تمهیدات لازم در نظر گرفته شد. همچنین مکاتباتی با تمامی آتش‌نشانی‌های کشور انجام شد تا با توجه به تردد گسترده مردم، آمادگی لازم برای حوادث احتمالی جاده‌ای وجود داشته باشد. علاوه بر این، به شهرهای اقماری استان تهران نیز اعلام شد تا ضمن پوشش محدوده خود، در صورت نیاز به آتش‌نشانی تهران کمک کنند.

سیفی با قدردانی از همکاری مردم ادامه داد: خوشبختانه مردم امروز با فرهنگ، آرامش و نظم بسیار خوبی در مراسم حضور پیدا کردند، با پیکر رهبر شهید وداع کردند و بدون ازدحام محل را ترک کردند که این موضوع نقش مهمی در حفظ ایمنی مراسم داشت.

وی از مردم خواست در روزهای آینده، به‌ ویژه روز دوشنبه نیز همین روند را ادامه دهند و افزود: از مردم درخواست می‌کنیم از هرگونه عجله یا رفتاری که ممکن است موجب آسیب به خود یا دیگران شود، خودداری کنند تا بتوانیم مراسم را با کمترین حادثه و آسیب به پایان برسانیم.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران درباره آمادگی این سازمان برای مقابله با حوادث احتمالی در محل تجمع زائران گفت: تجربه برگزاری مراسم‌های پرجمعیت در اختیار آتش‌نشانی است و علاوه بر استقرار خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت‌های امدادی، نیروهای پیاده مجهز به خاموش‌کننده‌های دستی و تجهیزات لازم نیز در میان جمعیت مستقر شده‌اند. این نیروها در نقاطی که احتمال خطر و ریسک بیشتری وجود دارد، حضور دارند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

سیفی ادامه داد: امیدوارم همه همکاران سلامت و تندرست باشند و ان‌شاءالله این مراسم و سایر مراسم‌های پیش‌رو نیز با عزت، نظم و ایمنی کامل برگزار شود.