به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سید حجت‌الله موسوی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد عالی آزمون‌های کشور اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته مبنی بر تداوم حضور پرشور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، مصوب شد که برگزاری آزمون‌های نهایی پایه یازدهم که پیش‌تر برای روز شنبه، ۲۰ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق بیفتد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، آزمون‌های این روز به دوشنبه، ۵ مردادماه موکول شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان در پایان یادآور شد: دیگر آزمون‌های نهایی، از جمله پایه یازدهم و دوازدهم، طبق زمان‌بندی و در ساعت مقرر قبلی برگزار خواهند شد و هیچ‌گونه تغییری در تاریخ سایر امتحانات ایجاد نشده است.