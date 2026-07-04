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استاندار فارس در نخستین نشست کارگروه توسعه صادرات استان در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به سبد صادراتی، توسعه صادرات غیرنفتی را راهبرد کلیدی برای تقویت اقتصاد و توسعه پایدار استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس در نخستین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، استاندار فارس با اشاره به نقش حیاتی صادرات در رشد اقتصادی، بر لزوم رفع موانع پیش روی صادرکنندگان و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی تأکید کرد.
آقای امیری خاطرنشان کرد: کشورهایی که در سبد صادراتی خود تنوع ایجاد میکنند، از تابآوری اقتصادی بیشتری برخوردارند.
آسیبشناسی چالشها و رفع موانع صادراتی
استاندار فارس با اشاره به گزارش مشترک ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان در مورد چالشهای حوزه صادرات، اظهار داشت: بخشی از مشکلات موجود در سطح استان قابل پیگیری و حل و فصل است و بخش دیگر باید از طریق مراجع ملی دنبال شود.
وی در این راستا، محورهای اصلی مصوب این نشست را شامل موارد زیر برشمرد:
تسهیل امور گمرکی و تسریع در صدور مجوزها.
حمایت از تعاونیهای مرزنشین و بخش خصوصی
امیری همچنین از تصمیم مهم این نشست مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای مرزنشین خبر داد.
استاندار فارس افزود: این تعاونیها ظرفیت بالایی در توسعه صادرات و واردات غیرنفتی دارند و موضوعات مربوط به آنها از طریق کارگروه گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با جدیت پیگیری خواهد شد.