مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: این استان برای تأمین پایدار نان مردم و مسافران، آمادگی کامل دارد.

در پی افزایش تردد مسافران و زائران همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید و با هدف اطمینان از تأمین پایدار آرد و نان مورد نیاز مردم و مسافران، جلسه رصد و بررسی وضعیت حمل و توزیع آرد در شهرستان‌های استان مازندران به ریاست مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و با حضور شرکت‌های پیمانکار حمل و توزیع آرد و انجمن صنفی کارخانجات آرد استان برگزار شد.

این نشست در راستای تأکیدات استاندار مازندران مبنی بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران و تأمین بدون وقفه کالا‌های اساسی برگزار شد و طی آن وضعیت موجودی آرد، روند حمل روزانه به شهرستان‌ها، وضعیت توزیع و همچنین شرایط تأمین و حمل آرد از کارخانجات استان و استان‌های همجوار مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این جلسه، با تعدادی از فرمانداران شهرستان‌های استان نیز به صورت تلفنی ارتباط برقرار و آخرین وضعیت تأمین آرد و شرایط عرضه نان در مناطق مختلف استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در این نشست با اشاره به افزایش سفر‌ها و تقاضای مصرف در ایام تعطیلات، اظهار کرد: تأمین پایدار نان برای مردم و مسافران از اولویت‌های اصلی مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان است و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم برای استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید، حمل و توزیع آرد انجام شده است.

جعفری افزود: تمامی امکانات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، انجمن صنفی کارخانجات آرد و شرکت‌های پیمانکار حمل و توزیع آرد برای استمرار خدمت‌رسانی بسیج شده تا فرآیند حمل آرد به نانوایی‌ها حتی در ایام تعطیلات نیز بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه خوشبختانه شهرستان‌های استان از وضعیت مطلوبی در زمینه ذخایر و تأمین آرد برخوردار هستند، تصریح کرد: همزمان با افزایش تردد‌های جاده‌ای و حضور گسترده مسافران، روند حمل آرد نیز متناسب با نیاز استان افزایش یافته تا مردم و گردشگران در تهیه نان با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند.

در این نشست همچنین بر هماهنگی مستمر میان کارخانجات آرد، شبکه حمل و توزیع، فرمانداری‌ها و مجموعه غله استان تأکید شد؛ هماهنگی‌ای که موجب شده زنجیره تأمین آرد در مازندران به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی باشد.