به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل دارالشفای امام رضا (علیه‌السلام)، در آستانه برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی گفت: عملیات درمانی در قالب سه‌لایه فشرده و با همکاری گسترده وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و هزاران خادم‌یار سلامت آغاز شده است.

دکتر مهدی سلطانی‌فر با تأکید بر پیش‌بینی تراکم بسیار بالای جمعیت در صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر رضوی پس از اتمام مراسم تدفین، افزود: در مرحله نخست عملیات، نزدیک به ۱۰۰ تیم سیار مجهز در سطح کل حرم مطهر مستقر خواهند شد.

مدیرعامل دارالشفای امام رضا (علیه‌السلام) ادامه داد: هر تیم متشکل از کادر درمان باتجربه (پرستاران یا نیرو‌های فوریت‌های پزشکی) به همراه چهار امدادگر برای انتقال بیماران است. این تیم‌ها مجهز به کیف‌های امدادی هستند و وظیفه دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اولین خدمات درمانی را در محل به زائران آسیب‌دیده ارائه کرده و در صورت امکان، بیمار را در همان نقطه ترخیص کنند.

سلطانی‌فر افزود: بیمارانی که شرایط پایدار یا مساعدی ندارند، بلافاصله به مرحله دوم منتقل می‌شوند. در این بخش، پزشکان متخصص، پزشکان عمومی و پرستاران با استفاده از تجهیزات پیشرفته پزشکی نظیر دستگاه‌های الکتروشوک، نوار قلب (ECG)، پالس اکسی‌متری و سایر امکانات اورژانسی به مداوا می‌پردازند. بیماران در این مرحله به مدت تقریبی نیم ساعت تحت‌نظر قرار می‌گیرند تا پس از پایدار شدن وضعیت، ترخیص شوند.

وی تصریح کرد: در نهایت بیماران دارای وضعیت حادتر (سطح یک و دو اورژانس) به بخش سوم منتقل خواهند شد. چهار نقطه راهبُردی در محدوده حرم مطهر به‌عنوان مراکز درمانی با ظرفیت و شرایط بیمارستانی تجهیز شده‌اند تا خدمات تخصصی‌تر و بستری موقت را برای مراحل بعدی پوشش دهند.

مدیرعامل دارالشفای امام رضا (علیه‌السلام) با ملی توصیف‌کردن این طرح درمانی افزود: این سناریو یک طرح ملی است که مستقیماً با ورود و نظارت مدیر پدافند غیرعامل وزارت بهداشت و اساتید برجسته کشوری طراحی و به تأیید نهایی رسیده است. دانشگاه علوم پزشکی مشهد به‌عنوان یکی از همکاران اصلی آستان قدس رضوی، حداکثر نیروها، تجهیزات و امکانات خود را برای پشتیبانی از بخش‌های داخلی حرم گسیل کرده است.

سلطانی‌فر در ادامه با مرزبندی حوزه مسئولیت‌ها تصریح کرد: اورژانس دارالشفای امام رضا (ع) و پایگاه‌های داخل حرم، مأموریت پوشش درمانی زائران درون گیت‌های بازرسی حرم مطهر را بر عهده دارند؛ درحالی‌که حریم بیرونی و خیابان‌های منتهی به حرم، تحت پوشش کامل بیمارستان‌های سیار، اتوبوس آمبولانس‌ها و ناوگان آمبولانسی دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص تمهیدات بخش امداد هوایی اظهار کرد: اگرچه تاکنون درخواست رسمی برای اعزام بالگرد ثبت نشده است، اما هماهنگی‌ها، مکاتبات اداری و ارزیابی‌های اولیه با سه ارگان اصلی انجام‌گرفته و حتی مانور‌های آزمایشی پرواز و نشست‌وبرخاست بالگرد‌ها در نقاط پیش‌بینی‌شده با موفقیت انجام شده است تا در صورت نیاز بحرانی، عملیات انتقال هوایی بدون هیچ مانعی انجام شود.

سلطانی‌فر با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بدنه اجرایی این عملیات بزرگ را خادم‌یاران سلامت تشکیل می‌دهند، گفت: بین ۳ تا ۴ هزار خادم‌یار سلامت برای خدمت‌رسانی در این ایام سازماندهی شده‌اند. حضور میدانی این نیرو‌ها از چند روز قبل از مراسم آغاز شده است و حداقل به مدت یک هفته، در روز‌های اوج حضور زائران ادامه خواهد داشت.