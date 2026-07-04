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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۱۳

سازمان هواشناسی برای نوار شمالی و شمال‌غرب کشور بارش باران پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۱۹:۰۶
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش ، دمای هوا
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