مردم لرستان با حضور در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم لرستان در مقاطع سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی همواره با حضور آگاهانه و پرشور خود، وفاداری به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب را به نمایش گذاشته‌اند و حالا حضور حماسی در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب نیز می‌تواند به یکی از ماندگارترین جلوه‌های این همراهی و همبستگی تبدیل شود.

وداع با رهبر شهید، صرفاً بدرقه یک شخصیت نیست، بلکه تجلی پیوند عمیق میان مردم و آرمان‌هایی است که برای آن سال‌ها مجاهدت و ایثار شده است.

هر چه این حضور گسترده‌تر و باشکوه‌تر باشد، پیام انسجام، اقتدار و وحدت ملت ایران با شفافیت بیشتری به افکار عمومی جهان منتقل خواهد شد.