امروز ملت ایران در بدرقه تاریخی سید الشهدای ایران سنگ تمام گذاشتند و بار دیگر عشق و ارادت خود به رهبر مجاهد شهید نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز، مصلی تهران تنها یک فضای عبادی نیست؛ امروز، این مکان قلب تپنده ایران است که با درد و افتخار می‌تپد. قلبی که بار سنگینِ بدرقه پیکر مردی را بر دوش می‌کشد که در مسیر اعتلای اسلام، جان سپرد و راه را برای نسل‌های آینده هموار کرد.

مشتاقانی که امروز در این آیین حضور یافته‌اند، تنها برای بدرقه یک رهبر نیامده‌اند؛ آن‌ها برای تجدید میثاق با مردی آمده‌اند که تا آخرین نفس، بر پایه‌های ایران و انقلاب اسلامی ایستاد. ملتی که امروز با اشک و با افتخار، راه، اندیشه و یاد «پدر مهربان» خود را گرامی می‌دارد، نشان می‌دهد که پیوند میان مردم و رهبری، پیوندی فراتر از زمان است.

ایرانیان امروز در آیینی که آمیخته با اشک، وفاداری و عزت است، بر این حقیقت مهر تأیید می‌زنند که مدیون شجاعت و مقاومتِ آن رهبری هستند که حافظ مسیر و مفسدِ مکتب خامنه‌ای کبیر بود. امروز، ایران در حال بازخوانی تاریخِ مقاومت خود است.