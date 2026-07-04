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مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از مودیان استان خواست با مراجعه به سامانه واکنش به اطلاعات، درباره بررسی، تأیید یا رد اطلاعات مالیاتی بارگذاریشده اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از انتقال جزئیات اطلاعات معاملات درجشده در اظهارنامهها و خلاصه عملکردهای مالیات بر ارزش افزوده دورههای پاییز و زمستان ۱۴۰۴ به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع) خبر داد.
علی خورشیدی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای توسعه خوداظهاری، تمکین داوطلبانه و ارتقای شفافیت، اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که از سوی مودیان در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده، به سامانه واکنش به اطلاعات منتقل شده است.
وی افزود: اطلاعات اظهارنامههای مالیاتی در بخش «اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر» در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از مودیان خواست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir، از مسیر «اطلاعات صورت معاملات و (۱۶۹ مکرر)»، گزینه «سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر)» و سپس «معاملات اظهارنامه ارزش افزوده»، اطلاعات ثبتشده را بررسی و نسبت به تأیید یا رد آنها اقدام کنند.
خورشیدی با تأکید بر اهمیت اقدام بهموقع مودیان اظهار کرد: بررسی و تأیید یا رد اطلاعات در مهلت مقرر، موجب افزایش دقت اطلاعات مالیاتی، کاهش مغایرتها، تسریع در رسیدگی به پروندهها و توسعه نظام مالیاتی هوشمند خواهد شد.
وی همچنین از در دسترس بودن راهنمای ثبت واکنش در سامانه خبر داد و گفت: مودیان در صورت نیاز میتوانند از این راهنما برای ثبت صحیح اطلاعات استفاده کنند.