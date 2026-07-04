سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل گفت: چهار هزار زائر با ۱۴۰ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان‌های منظم برای شرکت در آیین تشییع، وداع و تدفین پیکر قائد شهید امت به تهران اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیدین هاشمی روز شنبه با بیان اینکه عده کثیری از مردم نقاط مختلف استان اردبیل به صورت خودجوش با وسائل نقلیه شخصی در این مراسم شرکت خواهند کرد، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای جابجایی ایمن، منظم و روان زائران شرکت کننده در مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب انجام شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان، تمام مجتمع‌های خدمات رفاهی واقع در مسیر اردبیل - سرچم و زنجان مورد بازدید قرار گرفته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات رفاهی، اسکان موقت و پذیرایی از زائران اندیشیده شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل همچنین از استقرار موکب راهبران در نمازخانه بین‌راهی واقع در جاده اردبیل - سرچم (روبروی پلیس راه خلخال - زنجان) خبر داد و گفت: این موکب به زائران اعزامی خدمات پذیرایی و رفاهی مورد نیاز را ارائه خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به آمادگی راهداران استان برای پشتیبانی از زائران اعزامی به این مراسم اضافه کرد: راهداران تا پایان عملیات اعزام و بازگشت زائران در آماده‌باش کامل خواهند بود و تلاش می‌شود با ارائه خدمات مطلوب سفری ایمن، منظم و بدون مشکل برای زائران فراهم شود.

مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر قائد شهید امت که از روز شنبه ۱۳ تیرماه از تهران آغاز شده، مراسم وداع با پیکر رهبر شهید امت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر در مصلای تهران برگزار و مراسم تشییع نیز روز دوشنبه ۱۵ تیرماه برگزار می‌شود.