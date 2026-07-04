به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرمان تهران، قرار است سه روز تاریخی را برای میلیون‌ها عاشق که برای وداع با سید شهیدان ایران و جبهه مقاومت می‌آیند، رقم بزند و خاک قدم‌های پیروانش را سرمه چشمان اشکبارش کند.

مصلی تهران، میعادگاهی است که از ساعات ابتدایی بامداد امروز شاهد لحظات غمبارِ حضور عاشقان و عزاداران، برای وداع با قائد شهیدشان بوده تا بار دیگر بر پای بندی خود به آرمان‌های انقلاب و زعیم عالیقدرشان تاکید کنند.

داغداران و جانفدایان خامنه‌ای بزرگ وداع با رهبر شهید خود را به صحنه‌هایی از بی‌نظیرترین رویداد در تاریخ بشریت تبدیل کرده‌اند.

بی نظیرترین مردم از سراسر جهان در پیکر آقای خود گرد هم آمده‌اند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.



ورود عزاداران بروجردی به مصلی تهران







آخرین دیدار؛ مصلای تهران میعادگاه زائران امام شهید



کوچک‌ترین وداع کننده، نوزاد ۴۴ روزه‌ در مصلای تهران





به وقت دلتنگی