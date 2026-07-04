شتاب چشمگیر کهگیلویه و بویراحمد پس از سفر رهبر شهید در سال ۱۳۷۳
توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با سفر رهبر انقلاب اسلامی در سال ۷۳ شتاب بسیار چشمگیری گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سفر رهبری شهید به استان کهگیلویه و بویراحمد در ۱۷ خرداد ۱۳۷۳ بیش از ۳۲۹ مصوبه در زمینههای آبرسانی، برق رسانی، آموزشی، بهداشت، اشتغال، سد سازی و جاده داشت.
محورهای یاسوج - بابامیدان، دروهان دهدشت، ارتباط بین یاسوج به سمیرم و ایجاد فرودگاه یاسوج، سدهای بزرگ کوثر و سدشاه قاسم، افتتاح شبکههای آبیاری و زهکشی از جمله طرحهای مهمی بود که در سفر رهبر شهید به استان اجرای آنها آغاز شد.