گاهی برای شناختن یک پدر کافی است نگاهش را به قد کشیدن جوان‌ها، لبخندش را به موفقیت بچه‌ها و ذوقش را از دیدن آینده آنها ببینیم. این روایت از همین نگاه‌های پدرانه آغاز می‌شود.