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پدر

گاهی برای شناختن یک پدر کافی است نگاهش را به قد کشیدن جوان‌ها، لبخندش را به موفقیت بچه‌ها و ذوقش را از دیدن آینده آنها ببینیم. این روایت از همین نگاه‌های پدرانه آغاز می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۱۹:۲۲
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برچسب ها: رهبر انقلاب ، دیدار رهبری ، توجه رهبری
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