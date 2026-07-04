قلب یک ایران امروز و فردا در مصلی تهران می زند ، امروز فریاد ملتی داغدار در فراق امام شهیدش به گوش زمان رسید ، آنچه از امروز در قلب تهران آغاز شده ورق خوردن تاریخ با قیام عاشورایی مردم ایران در خونخواهی امام شهید امت است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مردم سوگوار ایران هر چند این روزها با بخشی از روح جمعی خود وداع می کنند اما پیغامی برای جهانیان دارند و می گویند الگوی مبارزاتی آن امام شهید در استکبار ستیزی را فراموش نمی کنند و مستحکم تر و با انگیزه تر میدان دار خواهند بود.