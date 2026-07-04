مردم ولایی و غیور ایران اسلامی و استان مازندران، امروز برای برای وداع آخر راهی تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم ولایی و غیور ایران اسلامی و استان مازندران، امروز برای برای وداع آخر راهی تهران شدند.

پیکر قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و سایر اعضای شهید خانواده ایشان صبحگاه امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در جایگاه اصلی مصلای امام خمینی (ره) تهران قرار گرفت تا میعادگاه حضور عاشقان و عزادارانی باشد که برای وداع با قائد شهیدشان حضور پیدا کرده‌اند.

داغداران و جانفدایان خامنه‌ای بزرگ وداع با رهبر شهید خود را به صحنه‌هایی از بی‌نظیرترین رویداد در تاریخ بشریت تبدیل کرده‌اند.

سوگوارانی که با حضورشان، پای بندی به آرمان‌های انقلاب و زعیم عالیقدرشان را بر فراز قله‌های وفاداری و مقاومت و ایثار فریاد می‌زنند.

مردم ولابتمدار استان مازندران و میلیون‌ها عاشق برای حضور در میعادگاه مصلای تهران دست از پا نمیشناختند چرا که امروز پیکر مردی را در خود جای داده که برای این امت اسلامی ایستاد، فداکاری کرد و در مسیر اعتلای میهن و اسلام به شهادت رسید و اینک عاشقان دلداده آن زعیم بزرگوار آمده‌اند تا وداعی پرشور و بی نظیر را با پدر امت در تاریخ به ثبت برسانند.

مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی دور پیکر آقای خود گرد هم آمده‌اند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.