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اعزام و بدرقه کاروان عزاداران رهبر شهید از کیش

همزمان باعزیمت عزاداران برای وداع با رهبر شهید انقلاب از سراسر کشور، کاروان بدرقه خورشید از کیش به تهران اعزام شد.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۰:۳۷
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برچسب ها: کیش ، رهبر شهید ، کاروان عزاداری ، استان هرمزگان
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