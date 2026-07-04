گوشمان خبر شهادتت را شنید، چشم در رسانه‌های مختلف خواند، پایمان به کف خیابان‌ها رفت و بغض هم راه گلو را بست؛ اما دل، باز باورش نمی‌شود؛ دل هنوز هم منتظر تکذیب این خبر است تا دوباره قرص شود؛ مثل آن روز‌هایی که بودی...

۱۲۵ شب است که گوشمان پر از خبر رفتنت شد، امام شهید؛ اما دل باورش نمی‌شود

۱۲۵ شب است که گوشمان پر از خبر رفتنت شد، امام شهید؛ اما دل باورش نمی‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و بیست و پنج شب هم گذشت؛ اما باور این که دیگر نبینیمش، دیگر صدای پرصلابتش را نشنویم، دیگر با رجزخوانی هایش دلمان قرص نشود، دیگر حسینیه امام، پر از جای خالی‌اش می‌شود؛ دوست داریم که خبر رفتنش، تکذیب شود.

دل این خیابان‌ها هم مثل دل و پیراهن‌های مشکی ما سیاه است و سوگوار...

اینجا همه چیز بدون او دلگیر است و داغ سنگین؛ تنها یک چیز کمی مرهم زخممان می‌شود و آن انتقام است.