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مدیر کمیته گمشدگان ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب از استقرار ۱۴ پایگاه در مسیر مراسم خبر داد و گفت: سامانه ۱۳۷ شهرداری قم از هماکنون آماده ارائه خدمات به زائران و عزاداران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید محسن میرهادی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مدیریت گمشدگان در مراسم تشییع گفت: بر اساس ابلاغ استاندار قم و در قالب پنج کارگروه و ۲۵ کمیته تخصصی، کمیته گمشدگان یکی از بخشهای مهم این ستاد است که با هدف ارائه خدمات سریع و منسجم به زائران و عزاداران فعالیت خواهد کرد.
مدیرکل بازرسی شهرداری قم و مدیر کمیته گمشدگان ستاد تشییع رهبر شهید ایران، افزود: در این راستا، ۱۴ پایگاه گمشدگان در نقاط مختلف مسیر بلوار پیامبر اعظم جانمایی شده که یکی از آنها در سامانه ۱۳۷ شهرداری قم مستقر است و سایر پایگاهها نیز در طول مسیر مراسم آماده خدمترسانی هستند.
میرهادی با بیان اینکه سامانه ۱۳۷ شهرداری قم محور اصلی هماهنگی این کمیته است، تصریح کرد: تمامی گزارشهای مربوط به افراد گمشده، افراد پیدا شده و اشیای مفقودی در این سامانه ثبت و اطلاعات بهصورت متمرکز مدیریت میشود.
وی در این خصوص افزود: پس از ثبت اطلاعات، نزدیکترین پایگاه به شهروندان معرفی خواهد شد تا در کوتاهترین زمان ممکن امکان پیگیری و تحویل افراد یا اموال فراهم شود.
وی ادامه داد: برای ارائه خدمات مطلوب، حدود ۱۰۰ نیروی سامانه ۱۳۷ در سه شیفت کاری و در مجموع نزدیک به ۹۰۰ نفر از عوامل اجرایی کمیته در پایگاهها حضور خواهند داشت. این نیروها با لباس فرم و کارت شناسایی در مسیر مراسم مستقر میشوند و آماده راهنمایی و رسیدگی به وضعیت کودکان، سالمندان، افراد گمشده و سایر مراجعهکنندگان هستند.
مدیر کمیته گمشدگان ستاد تشییع با اشاره به راههای اطلاعرسانی به زائران گفت: علاوه بر تبلیغات محیطی، محل استقرار تمامی پایگاههای گمشدگان در نرمافزار قم زائر روی نقشه مشخص شده است.