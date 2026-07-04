به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقائی درباره اظهارات خاویر میلی، درباره ملت بزرگ ایران گفت: اظهارات ضدایرانی این فرد، آنقدر سخیف و بی‌پایه است که ارزش پاسخگویی ندارد. با وجود این، هم طبق قوانین داخلی آرژانتین و هم براساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، این لفاظی‌ها مصداق نفرت‌پراکنی و ترغیب به خشونت بوده و مستوجب پیگرد حقوقی و رسیدگی در محاکم صالحه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حمایت‌های مکرر خاویر میلی از نسل‌کشی فلسطینیان و نیز جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، و همچنین پشتیبانی وی از مداخله‌های مخرب آمریکا علیه کشور‌های مستقل آمریکای لاتین، خاطرنشان کرد: هذیان‌گویی درباره ریشه‌کن کردن انسان‌ها، نه فقط نشانه افراطی‌گری بیمارگونه، بلکه گواه ورشکستگی اخلاقی گوینده آن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مشاوران میلی توصیه کرد از مشاوره‌های تخصصی و خدمات درمانی مرتبط برای جلوگیری از تشدید پریشان‌گویی‌های وی بهره بگیرند.