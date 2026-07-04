معاون امداد و نجات هلال احمر مازندران از اعزام ۳۴ تیم عملیاتی و ۱۳۸ نیروی امدادی این استان به تهران برای پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مازندران از اعزام ۳۴ تیم عملیاتی و ۱۳۸ نیروی امدادی این استان به تهران برای پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

باقر سلیمی با تسلیت ایام شهادت رهبر شهید اظهار کرد: بنا بر ابلاغ سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مسئولیت استان مازندران به‌عنوان استان معین تهران، نیرو‌های امدادی این استان برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع به تهران اعزام شدند.

وی افزود: در این مأموریت، ۳۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱۳۸ امدادگر و نجاتگر در دو منطقه از مناطق تعیین‌شده تهران مستقر شده‌اند و تاکنون حدود دو هزار تخته چادر امدادی برای اسکان اضطراری زائران و مسافران برپا کرده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به روحیه ایثار و خدمت‌رسانی امدادگران هلال احمر گفت: بخش عمده نیرو‌های هلال احمر به‌صورت داوطلبانه و با انگیزه خدمت به مردم در صحنه حضور دارند و این حضور، تجلی عملی تأکیدات و فرمایشات رهبر شهید درباره جایگاه ارزشمند امدادگران و داوطلبان در خدمت‌رسانی به مردم است.

معاون امداد و نجات هلال احمر مازندران تأکید کرد: امدادگران استان با تمام توان در کنار زائران و عاشقان رهبر شهید حضور دارند تا در حوزه اسکان اضطراری، پشتیبانی و خدمات امدادی، شرایطی مناسب برای شرکت‌کنندگان در این مراسم بزرگ فراهم کنند.