به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در ششمین جلسه کمیته بزرگداشت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت که با حضور محمد علی اکبری , رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و اعضای کمیته برگزار شد، سیدفردین تقی‌زاده معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه و رییس ستاد بزرگداشت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت، با اعلام این خبر افزود: همزمان با برگزاری آیین باشکوه تشییع امام شهید، موکب خدمت‌رسانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با مشارکت مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان تهران در مسیر تشییع برپا شده و آماده ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم خواهد بود.

وی با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در این موکب افزود: ارائه خدمات پذیرایی، توزیع آب و نوشیدنی، راهنمایی و پاسخگویی به زائران، خدمات فرهنگی، فراهم‌سازی امکان شارژ تلفن همراه و سایر خدمات رفاهی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم است. همچنین با استقرار تیم‌های تخصصی جمعیت هلال احمر، خدمات پزشکی، امدادی و کمک‌های اولیه نیز به زائران ارائه خواهد شد.

تقی‌زاده همچنین از مشارکت فعال دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در موکب دانشگاهیان خبر داد و گفت: این موکب به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل مصلای امام خمینی(ره) تهران برپا شده است و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان، مراکز آموزش علمی‌کاربردی و اعضای خانواده بزرگ این دانشگاه، در خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران مشارکت دارد.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه در مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با بسیج همه ظرفیت‌های خود، در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور، تلاش می‌کند با ارائه خدمات شایسته به زائران، سهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین وداع و تشییع امام شهید داشته باشد.

رییس ستاد بزرگداشت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در پایان از کارکنان، دانشجویان، مدرسان و مراکز آموزش علمی‌کاربردی که در برپایی و پشتیبانی از این موکب مشارکت دارند، قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دانست.

محمد فتحی, معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز در تبیین تمهیدات این دانشگاه برای این رویداد تاریخی، اظهار داشت: آمادگی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این ایام، فراتر از یک خدمت‌رسانی معمول، بازتابی از پیوند عمیق میان مهارت و عزم ملی در مسیر بیداری و وفاداری است.

فتحی با تشریح جزئیات عملیاتی حضور این دانشگاه تصریح کرد: در راستای تسهیل حضور شرکت‌کنندگان، ۳ موکب اصلی در مصلای تهران، ۵ موکب در مسیرهای اصلی تشییع در کلان‌شهر تهران و ۸ موکب دیگر در استان‌های قم و خراسان رضوی برپا شده است. وی تصریح کرد: این موکب‌ها که با محوریت مراکز آموزش علمی کاربردی، کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های علمی دانشجویی و بسیج دانشجویی مدیریت می‌شوند، علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، سلامت و پذیرایی، به پایگاه‌های تبیین حقیقت و روایتگری حماسه تبدیل شده‌اند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به برنامه‌های جانبی افزود: ما در تلاشیم تا با فضاسازی معنوی در موکب‌های تهران، مشهد و قم، بستری برای برنامه‌های هنری، مداحی، توزیع آثار فرهنگی و مستندسازی فراهم آوریم تا این لحظات تاریخی در حافظه جمعی ماندگار شوند.

وی همچنین به اجرای پروژه‌های نمادین و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در تداوم روایت‌های حماسی، پروژه‌هایی همچون عکسواره روایت ماندگار با موضوعات عاشورایی، دفاع مقدس و مراسم وداع و تشییع و همچنین پویش تخصصی هم‌آوا با زینب ویژه بانوان دانشگاهی (اساتید، کارکنان و دانشجویان) در جریان است تا حضور بانوان در این مسیر بیداری، با رویکردی معرفتی بازخوانی شود.

دکتر فتحی در پایان ضمن تجلیل از نقش کلیدی رؤسای مراکز آموزشی، دانشجویان و بسیج‌های دانشگاهی، این اقدامات را تجلی عمیق هم‌افزایی میان بدنه علمی کشور و ملت در بزرگ‌ترین مناسبت‌ حیات اجتماعی دانست.