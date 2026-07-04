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امروز، ایران در دو لایهی متفاوت از شکوه خود را به نمایش گذاشت، لایهی اول، اقتدار و ایستادگی یک ملت بر مسیر انقلاب، و لایهی دوم، ابراز احساسات خالصانه و پاک ملتی که برای ادای احترام به «پدر» خود در میدان آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و مرکز مهاباد، این صحنهی حماسی و در عین حال عاطفی، از مرزهای ایران فراتر رفت و نگاه رسانههای بینالمللی را به خود خیره کرد. خبرگزاریها و شبکههای خبری خارجی، که معمولاً با رویکردهای متفاوت به امور ایران میپردازند، امروز ناگزیر شدند روایتگر وداع باشکوه یک ملت با امام مجاهد و شهید خود باشند.
تصاویری که از مصلی تهران به جهان مخابره شد، تنها گزارش یک مراسم وداع نبود؛ بلکه بازتابی از پیوند عمیق میان ملت و رهبری بود که رسانههای جهانی را واداشت تا عظمت این وفاداری و ابعاد انسانی این ایستادگی را در گزارشهای خود منعکس کنند.