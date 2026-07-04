به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی آقایان ایران در دیدار برگشت پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه از ساعت ۱۷ (به وقت ایران) در ورزشگاه شاهزاده حمزه شهر امان کشور اردن به مصاف سوریه خواهد رفت.

علیرضا شریفی، مبین شیخی، مجید رحیمیان، پیتر گیرگوریان، محمد مهدی حیدری، آرمان زنگنه، ارسلان کاظمی، متین آقاجانپور، سالار طاهری، محمد رحیمی، سالار منجی و سید مهدی جعفری ۱۲ ملی‌پوش کشورمان هستند که زیر نظر سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی آقایان در این دیدار حاضر خواهند شد.

ایران در ۵ بازی قبلی خود ۴ برد و یک باخت کسب کرده و در جایگاه اول جدول گروه C قرار داره. پیروزی در این بازی، ایران را به عنوان صدرنشین در این گروه، راهی مرحله دوم خواهد کرد.

سوریه در ۵ بازی قبلی خود ۲ برد و ۳ باخت به دست آورده و در جایگاه سوم جدول گروه C قرار داره. صعود سوریه به عنوان تیم سوم این گروه به دور دوم قطعی شده است.

دیدار رفت دو تیم با برتری ۷۲ بر ۶۸ ایران به اتمام رسید. در ۱۰ تقابل قبلی دو تیم ایران ۹ پیروزی و سوریه ۱ پیروزی کسب کرده است.

رایان رادصالحی، علیرضا شریفی، مبین شیخی، پیتر گیرگوریان، محمد مهدی حیدری، آرمان زنگنه، ارسلان کاظمی، متین آقاجانپور، سالار طاهری، محمد رحیمی، سالار منجی و سید مهدی جعفری ۱۲ ملی‌پوش کشورمان هستند که زیر نظر سوتیریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی آقایان در این دیدار حاضر خواهند شد.

این بازی را رباح نوجیم از لبنان، پریدا مونگمی از تایلند و هاروگا ایوای از ژاپن قضاوت خواهند کرد و سامسون آراکلیان از قزاقستان به عنوان ناظر در این دیدار حضور دارد.