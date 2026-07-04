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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری سیستان و بلوچستان، از پیشرفت قابل توجه پروژههای انرژی خورشیدی و برنامهریزی برای هوشمندسازی مصرف انرژی در بخشهای صنعت و کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی در نشست پایش عملکرد حوزه انرژی اظهار داشت: با دستور استاندار، ظرفیتهای واگذار شده برای احداث نیروگاههای خورشیدی بازبینی شد و پس از شناسایی سرمایهگذاران و تدوین جدول زمانبندی، روند اجرای پروژهها با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با سرمایهگذاری بخش خصوصی در سهماهه پایانی سال گذشته ۱۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شد و تا پایان ماه جاری نیز ۲۰ مگاوات دیگر در منطقه گوهرکوه به بهرهبرداری خواهد رسید. به این ترتیب ظرفیت تولید این شرکت به ۳۰ مگاوات میرسد.
وی ادامه داد: همچنین با جابهجایی محل اجرای پروژه ۲۰ مگاواتی در شهرستان خاش، این شرکت متعهد شده است تا پایان سال ظرفیت تولید خود را به ۵۰ مگاوات افزایش دهد.
وی در ادامه گفت: از مجموع ۱۰۰ مگاوات ظرفیت واگذار شده به شرکت سرمایه گذاری دیگری، اجرای ۷۰ مگاوات آغاز شده و پروژه ۲۰ مگاواتی خاش در مراحل پایانی نصب سازه و عملیات اجرایی قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تأکید بر برخورد با سرمایهگذارانی که اقدامی در اجرای تعهدات خود انجام ندادهاند، تصریح کرد: ابطال و جابهجایی ظرفیتهای بلااستفاده باید با قاطعیت دنبال شود تا ظرفیتهای استان معطل نماند.
حسنی همچنین از پیشرفت طرح هوشمندسازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی خارج از شهرکها تقریباً به مراحل نهایی این طرح رسیدهاند و مقرر شده است تا پایان سال، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی نیز به سامانههای هوشمند مدیریت مصرف مجهز شوند.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز پیشنهاد شده است با اولویتبندی سازمان جهاد کشاورزی، اجرای طرح هوشمندسازی برای دستکم ۵۰۰ تا یکهزار واحد کشاورزی در سال جاری آغاز شود تا ضمن مدیریت مصرف، بهرهوری تولید نیز افزایش یابد.