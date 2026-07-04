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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، پس از برگزاری اجتماعات شبانه، در حرکتی باشکوه، بهسوی مصلای امام خمینی (ره) تهران رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت شرکت نمایند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
ملت بزرگ، بصیر و حماسهساز ایران اسلامی؛ این سرزمین بار دیگر در سوگ مردی از تبار مجاهدان و عارفان نشسته است؛ مردی که عمر خویش را در راه عزت اسلام، دفاع از مظلومان و اعتلای جبهه مقاومت سپری کرد و سرانجام با جامه سرخ شهادت به دیدار معبود شتافت. امروز، ایران اسلامی نه تنها عزادار فقدان یک فرمانده و رهبر بزرگ، بلکه داغدار پرچمداری است که نام و راهش در حافظه تاریخی امت اسلامی جاودانه خواهد ماند.
بیش از چهار ماه است که مردم مؤمن، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی، با برپایی اجتماعات، آیینها و مراسم باشکوه در میادین، خیابانها و اماکن مذهبی سراسر کشور، عشق، وفاداری و دلدادگی خود را به آرمانهای این شهید والامقام به نمایش گذاشتهاند و این خروش و دلدادگی مردمی، امروز در وداعی تاریخی و ماندگار به اوج خود میرسد.
امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) پس از برگزاری اجتماعات و آیینهای شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، بهسوی مصلای امام خمینی (ره) تهران رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت، با آرمانهای بلند آن شهید والامقام تجدید عهد کرده و آخرین سلام و ادای احترام خویش را نثار این پرچمدار عزت، مقاومت و بیداری اسلامی کنند.