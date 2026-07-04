نمونه عینی پیروزی ایمان بر شمشیر؛
در سوگ رهبر شهید ایران و وداع با قهرمان دفاع از کودکان غزه و مظلومان جهان
انسانهای آزاده در سوگ رهبر شهید ایران و حسرت وداع ابدی با قهرمان دفاع از کودکان غزه و مظلومان جهان عزادار هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این شهید عظیم الشان برای تثبیت مفهوم مشروعیت رویارویی با دشمنان تلاش کرد و مفهوم امت را از حالت ضعف و تسلیم به گفتمان احیا و نهضت تبدیل کرد.
ایشان معتقد بودند که پذیرش سلطه زورگویان منجر به تحقیر امت اسلامی و غارت ثروت آن میشود، در حالی که مقاومت، حتی اگر پرهزینه باشد، تنها راه حفظ کرامت و آزادی ملتها است.
این رهبر بزرگ، نقش محوری و مهمی در تقویت اندیشه و رویکرد مقاومت ایفا کرد.
امام شهید مفهوم پیروزی ایمان بر شمشیر را تثبیت و در عمل آن را محقق ساخت.
ایشان یک روش جامع برای امت اسلامی در زمینههای مختلف ایجاد کرد و مشارکتهای او منجر به تحولات مهمی در آگاهی امت و ملتهای آزاده آن شد.
اندیشه و رویکرد مقاومت ایشان چراغ راه همه ملتها و گروههای مقاومت تبدیل شده است.
در دیدگاه امام شهید، آرمان فلسطین اولین مساله محوری جهان اسلام محسوب میشد.
این دیدگاه و جایگاه تنها به حمایت سیاسی محدود نشد، بلکه به حمایت نظامی و لجستیکی مستقیم و مداوم از مقاومت فلسطین در جهتگیریهای مختلف آن تبدیل شد که منجر به پایداری جبهه غزه و دستیابی به نقاط عطف اساسی شد و به نبرد طوفان الاقصی منجر شد که معادلات نبرد را تغییر داد.
امام شهید، موضوع محور مقاومت را به عنوان یک ساختار نهادی و مردمی با ساختار سازمانی و اداری جمعی که فراتر از افراد است، بنا نهادند.