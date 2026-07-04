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بحرانها همواره میدانِ آزمونِ مدیریتِ یک کشور بودهاند. اما تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی ایران، یک حقیقتِ غیرقابلانکار را بازتاب میدهد: در لحظاتِ بحرانی، نقشِ «رهبری»، اصلیترین مؤلفه برای عبور از سیاهچالههای تاریخ بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دفاعِ مقدس، نخستین و بزرگترین آزمونِ انقلاب بود. در آن سالهای پرخطر، رهبری تنها یک فرمانده نبود؛ بلکه او «رمزِ ایستادگی» و «تپشِ قلبِ مقاومت» شد تا ارادهی ملت در برابر تهاجم، هرگز خم نشود.
در سالهایِ سختِ تحریم و فشار، زمانی که دشمن با تمام توان بر اقتصادِ کشور میتاخت، رهبری با تکیه بر «اقتصادِ مقاومتی» و استقرارِ جایگزینهای داخلی، نقشهی راهِ مقابله با فشارهای بینالمللی را ترسیم کرد؛ راهبری که از بحران، فرصتی برای خودکفایی ساخت.
در برابر سایهی تهدیدهای امنیتی و تهاجمِ تروریسم، سیاستِ محوری، تقویتِ توانِ دفاعی و تثبیتِ «بازدارندگی» بود؛ استراتژیای که امنیتِ مرزها و ثباتِ داخلی را تضمین نمود.
حتی در جبههی جنگِ ۱۲ روزه، هدایتِ میدانی و راهبردی، انسجامِ ملی را در برابر تهاجم دشمن حفظ کرد. اما فراتر از میدانهای جنگ، رهبری که حتی با پیامهای ایثار و مقاومتِ خود، دلهای مسلمانان را به هم نزدیک کرد، وحدتِ امت اسلام را در سختترین روزها، تحکیم نمود.