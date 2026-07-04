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پلیس راه استان قزوین با هدف مدیریت ترافیک در مسیر پایتخت و تسهیل تردد هموطنان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، محدودیت تردد کامیونها و کامیونتها را از خروجی غدیر به سمت تهران اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی، رئیس پلیس راه استان قزوین، با اعلام محدودیتهای ترافیکی اعلام کرد : از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه تا جمعه ۱۹ تیرماه، تردد ناوگان عمومی بار (شامل کامیون و کامیونت) از محدوده بعد از خروجی آزادراه غدیر به سمت تهران ممنوع خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید در پایتخت، افزود: به منظور روانسازی ترافیک و جلوگیری از معطلی رانندگان، این محدودیت با هماهنگی پلیس راه فراجا اعمال میشود. خودروهای باربری که این محدودیت را نادیده بگیرند، در حوزه استان البرز جریمه شده و به سمت مسیر جایگزین هدایت خواهند شد.
رئیس پلیس راه قزوین با پیشنهاد استفاده از آزادراه غدیر به عنوان بهترین مسیر جایگزین برای دسترسی به استانهای قم، سمنان، مرکزی و جنوب تهران، خاطرنشان کرد: در بازه زمانی مذکور، عوارض این آزادراه برای تمامی خودروها رایگان خواهد بود.
وی همچنین از رانندگان خواست تا با رعایت صبر و خویشتنداری، از عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند.