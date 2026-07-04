تشکل‌های مردمی استان گلستان با برپایی موکب‌های متعدد در ورودی و خروجی شهر‌های واقع در مسیر تهران - مشهد، آستین همت را برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران و سوگواران رهبر شهید انقلاب در این دیار بالا زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، هم‌زمان با عزیمت خیل عظیم شیفتگان و دلدادگان رهبر شهید انقلاب برای شرکت در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر ایشان در مسیر‌های مواصلاتی کشور، تشکل‌های مردمی استان گلستان با برپایی موکب‌های متعدد در ورودی و خروجی شهر‌های واقع در مسیر شاهراه تهران - مشهد، آستین همت را برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران و سوگواران رهبر شهید انقلاب این دیار بالا زده‌اند.

استان گلستان به عنوان یکی از مسیر‌های اصلی و مواصلاتی زائران مشهد مقدس و تهران، این روز‌ها شاهد ترافیک سنگینی از کاروان‌های پیاده و سواره‌ای است که سراسیمه خود را برای آخرین وداع با معمار دوم انقلاب اسلامی آماده می‌کنند.

در همین راستا، با مشارکت خودجوش هیئات مذهبی و تشکل‌های مردمی، دروازه‌های ورودی و خروجی شهر‌های استان از نوکنده و بندرگز در غرب تا مینودشت و گالیکش در شرق، به ایستگاه‌های بزرگ صلواتی و موکب‌های پذیرایی تبدیل شده‌اند.

این موکب‌ها خدمات متنوعی را به صورت شبانه‌روزی به مسافران و کاروان‌های عبوری ارائه می‌دهند.

لیست موکب های گلستان