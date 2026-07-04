به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی گفت: باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به ویژه در بخش‌های دانش بنیان و دانشگاهی استفاده شود.

وی افزود: باید از نظرات تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این طرح بهره گیری شود و از آنجایی که بانک اطلاعاتی منسجمی در استان درباره فعالیت‌های انجام شده موجود نیست، این بانک اطلاعاتی تشکیل شود.

چگونگی تسریع در روند اجرای طرح شهید رجایی هم از محور‌های مهم جلسه شورای راهبری تحول اداری گلستان بود.