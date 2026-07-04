با فرارسانی فصل برداشت محصولات تابستانه، باغ‌های مهاباد شاهد شکوفایی و درخشش میوه‌های سرخ‌رنگ آلبالو هستند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امسال با توجه به شرایط مساعد جوی و تلاش بی‌وقفه کشاورزان، تولید آلبالو در این منطقه با رشدی ۱۰ درصدی همراه شده و حدود هزار تن محصول از باغات مهاباد به دست خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با آغاز فصل برداشت، خانواده‌های کشاورز در مهاباد، از جمله خانواده کریمی، تمام توان خود را برای جمع‌آوری دسترنج یک ساله‌ی خود به کار بسته‌اند. تلاش شبانه‌روزی در میان درختان پربرکت، نه تنها محصولی با کیفیت بالا به ارمغان آورده، بلکه باعث ایجاد اشتغال و رونق در سطح روستایی شده است.

این محصول باکیفیت که حاصل ترکیب خاک حاصلخیز و آب‌وهوای خنک منطقه است، امسال بر و بوم بیشتری پیدا کرده است. علاوه بر فروش میوه تازه، فرآوری سنتی مانند تهیه شربت‌های گوارا و مربا‌های خانگی نیز از دیگر بخش‌های سودآور این فصل در میان زنان روستایی است.

رسول سعیدیان، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد، در این باره اظهار داشت: تولید آلبالو در مهاباد امسال نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است. پیش‌بینی می‌شود مجموع برداشت از باغات این منطقه به حدود هزار تن برسد.

شایان ذکر است که آلبالوی مهاباد به دلیل طعم متمایز و کیفیت بالا، فراتر از مرز‌های شهرستان شناخته شده است؛ به‌طوری که بیش از ۵۰ درصد از کل تولید این محصول، بلافاصله پس از برداشت، جهت تأمین نیاز بازار‌های شهرستان‌های همجوار روانه بازار می‌شود.