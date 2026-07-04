آمادگی سنگربانان خیابان در قم برای وداع تاریخی با امام شهید امت
مردم قم خود را برای وداع تاریخی و ماندگار با امام شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب آماده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اجتماعات مردمی که بیش از چهار ماه قبل و با آغاز سومین جنگ میهنی، در خیابانها و میدان های سراسر کشور آغاز شده، این شبها در اوج شور و حماسه است؛ سنگربانان خیابان در قم، این تجمعات مقدس را در امتداد خط سرخ عاشورا میدانند و خود را برای برگزاری یک وداع تاریخی و ماندگار با امام شهید امت، آماده میکنند.