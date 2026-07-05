امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران

مردم خدا جو و مومن ایران اسلامی در مراسم وداع رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران صحنه‌های زیبایی آفریدند.
عکاس :آرشیده شاهنگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۱۲:۱۱
خبرهای مرتبط

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۷

مراسم وداع بارهبر شهید انقلاب در مصلاى تهران -۹

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۸

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران _ ۱۰

برچسب ها: مصلی تهران ، تشییع شهید ، رهبر شهید
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 