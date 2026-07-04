به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: از اسفندماه سال گذشته با توجه به آغاز سومین جنگ تحمیلی و شهادت مظلومانه قائد امت اسلام موزه قرآن و هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای تعطیل شده بود.

حجت الاسلام سید جلال حسینی افزود: به همت معاونت موزه‌ها و گنجینه‌های فرهنگی آستان قدس رضوی به منظور بزرگداشت این ایام و برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و آشنایی هر چه بیشتر زائران و مجاوران با منتخبی از مجموعه آثار اهدایی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای به این آستان مقدس، این موزه بازگشایی شد.

وی ادامه داد: این موزه شامل گنجینه هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای، گنجینه قرآن، گنجینه نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و تالار آثار اهدایی زنده‌یاد استاد فرشچیان است.

وی بیان کرد: در گنجینه هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای منتخبی از مجموعه آثار اهدایی توسط سران کشور‌های خارجی، شخصیت‌های برجسته ایرانی و خارجی، هنرمندان و ارادتمندان به ایشان در معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده است.

حجت الاسلام حسینی گفت: در حال حاضر موزه قرآن و هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ ظهر در صحن کوثر حرم مطهر حضرت رضا (ع) پذیرای عزاداران و محبان قائد شهید امت است.

وی افزود: یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با وجود تعطیلی موزه باز خواهد بود. روز سه‌شنبه و چهارشنبه نیز اگر محدودیتی ایجاد نشود موزه به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما در روز پایانی هفته با توجه به آئین تشییع و تدفین موزه تعطیل خواهد بود.