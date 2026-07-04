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استاندار یزد با رد شایعات درباره بسته بودن مسیرهای ورودی تهران، اعلام کرد: تمامی کاروانهای اعزامی از استان یزد بدون مشکل به محلهای پیشبینیشده رسیدهاند و تمهیدات لازم برای اسکان و پشتیبانی بیش از ۶ هزار نفر از مردم یزد بهمنظور حضور در مراسم وداع و تشییع فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی با تأکید بر اینکه هیچگونه محدودیتی برای ورود مردم استان یزد به تهران وجود ندارد، گفت: شایعات مطرحشده درباره بسته بودن راههای ورودی تهران صحت ندارد و تمامی کاروانهای اعزامی بهراحتی در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدهاند.
وی با اشاره به برنامهریزیها، برای حضور مردم یزد در مراسم وداع و تشییع، افزود: منطقه ۴ تهران برای اسکان هماستانیهای یزدی در نظر گرفته شده و هماهنگیهای لازم برای استقرار و پشتیبانی از آنان انجام شده است.
استاندار یزد با بیان اینکه دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، فرهنگسرای اشراق و محدوده بزرگراه شهید بابایی از جمله مکانهای پیشبینیشده برای اسکان زائران یزدی است، تصریح کرد: ظرفیت اسکان بیش از ۵ تا ۶ هزار نفر از مردم استان در این مراکز فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گرمای هوا، تلاش شده است تمامی امکانات و خدمات مورد نیاز برای رفاه و سلامت زائران فراهم شود تا هماستانیها با کمترین دغدغه در مراسم حضور یابند.
استاندار یزد همچنین با اشاره به تماسهای متعدد شهروندانی که قصد سفر با خودروی شخصی دارند، تأکید کرد: این افراد نیز بدون هیچ مشکلی میتوانند وارد تهران شوند و پس از مراجعه به مراکز تعیینشده در منطقه ۴، از امکانات اسکان و خدمات پیشبینیشده استفاده کنند.
وی در پایان از مردم استان خواست به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار و اطلاعیهها را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.