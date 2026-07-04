وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ادای دین مان به رهبر شهید در مراسم وداع حاضر شدیم

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در حاشیه آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید گفت: اکثریت کسانی که امروز برای بدرقه رهبر شهید آمده‌اند دو دِین مهم احساس می‌کنند؛ مسئولان نیز به تبع همین وضعیت همین دین را احساس می‌کنند.

وی اضافه کرد: نخست اینکه همه مدیون خون رهبر شهیدیم و دوم اینکه باید کاری کنیم تا جبران کنیم.

وزیر صمت گفت: ما نیز مثل اکثر مردم برای ادای دین‌مان آمده‌ایم؛ ان‌شاءالله قابل باشیم و بتوانیم در این شرایط دین‌مان را ادا کنیم.

اتابک افزود: با توجه به رهبری که ۳۷ سال این کشور را به این عزت و قدرت رساند، باید دست‌کم تشییعی درخور ایشان برگزار کنیم.