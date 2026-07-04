معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد از پیش‌بینی گسترده خدمات برای اعزام و پشتیبانی زائران استان در آیین تشییع خبر داد و گفت: با تشکیل ستاد ویژه و ۱۹ کمیته تخصصی، امکانات حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، بهداشت و برنامه‌های فرهنگی برای حضور مردم در تهران، قم و مشهد فراهم شده است.

آمادگی کامل یزد برای اعزام زائران به آیین تشییع؛ اسکان ۲۰ هزار نفر در تهران و ۶ هزار نفر در مشهد فراهم شد

آمادگی کامل یزد برای اعزام زائران به آیین تشییع؛ اسکان ۲۰ هزار نفر در تهران و ۶ هزار نفر در مشهد فراهم شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،شاه حسینی از آمادگی کامل استان یزد برای اعزام و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع خبر داد و گفت: با تشکیل ستاد ویژه به ریاست استاندار یزد و فعالیت ۱۹ کمیته تخصصی، تمامی تمهیدات لازم برای حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه، خدمات درمانی و برنامه‌های فرهنگی زائران پیش‌بینی شده است.

شاه‌حسینی تأکید کرد: رویکرد اصلی مدیریت استان یزد، مردمی بودن این مراسم است و دستگاه‌های اجرایی تنها نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارند.

وی افزود: برای اسکان زائران یزدی در تهران بیش از ۱۰ محل با ظرفیت نزدیک به ۲۰ هزار نفر آماده شده است. همچنین ۳۰ موکب یزدی در نقاط مختلف تهران، از جمله مصلای امام خمینی (ره)، وظیفه پذیرایی، اسکان و ارائه خدمات به زائران را بر عهده دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد با اشاره به حضور پررنگ موکب‌های یزدی در تهران گفت: این موکب‌ها از نخستین مجموعه‌هایی بودند که برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران در پایتخت مستقر شدند و بخش عمده‌ای از خدمات اسکان و پذیرایی را ارائه می‌کنند.

شاه‌حسینی همچنین از استقرار تیم‌های پزشکی و درمانی در محل‌های اسکان خبر داد و اظهار کرد: پزشکان داوطلب در پنج مرکز اصلی خدمت‌رسانی حضور دارند تا در صورت نیاز، خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه کنند.

وی از راه‌اندازی قرارگاه خدمت‌رسانی به زائران یزدی در تهران خبر داد و گفت: زائران برای دریافت راهنمایی، خدمات اسکان، حمل‌ونقل و سایر خدمات مورد نیاز می‌توانند با شماره ۰۹۹۰۲۵۳۹۱۵۱ تماس بگیرند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد درباره برنامه‌های فرهنگی نیز گفت: نخل حسینی یزد به میدان امام حسین (ع) تهران منتقل شده و جمعی از عزاداران یزدی با اجرای آیین سنتی نخل‌برداری و عزاداری، جلوه‌ای از فرهنگ و هویت مذهبی دارالعباده را به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: برای زائران اعزامی به مشهد نیز چهار محل اسکان با ظرفیت حدود ۶ هزار نفر پیش‌بینی شده و گروه‌های جهادی مسئولیت پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده دارند.

شاه‌حسینی همچنین از آمادگی موکب‌های مستقر در شهرستان‌های مسیر عبور زائران خبر داد و گفت: در شهرستان‌های مختلف استان، به‌ویژه در مبادی ورودی و مسیر‌های منتهی به مشهد، امکانات اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی برای زائران داخلی و خارجی فراهم شده است.

وی در پایان از مردم دعوت کرد در صورت امکان در این مراسم حضور یابند و گفت: همه ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده تا مردم بتوانند با آرامش و سهولت در این آیین حضور پیدا کنند.