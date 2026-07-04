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شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایلام در اطلاعیهای از رانندگان خواست تا در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، توصیههای این شرکت را برای مدیریت مصرف سوخت و تسهیل در تردد، به کار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایلام از رانندگان خواست تا با توجه به برنامهریزیهای به عمل آمده در خصوص مدیریت مصرف سوخت در ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشید تا فرآیند سوختگیری سریعتر انجام شود.
از خودروهای عمومی برای رفت و آمد استفاده کنید؛ زیرا تردد با خودروهای تک سرنشین باعث اتلاف سوخت و ایجاد راهبندان میشود.
برای دسترسی آسانتر به سوخت؛ خودروهای سوخترسان سیار در مسیرهای ارتباطی استانهای تهران، البرز و قم مستقر است.
با استفاده از سی ان جی در مصرف بنزین صرفهجویی کنید.