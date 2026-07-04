به خاطر زنده نگه داشتن یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب؛
قدردانی مادر شهیده پوران قلیپور از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد
مادر شهیده قلیپور، از اهتمام و همراهی مدیران وکارکنان آموزش و پرورش استان در پاسداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، شرافت باقری فرد مادرشهیده پوران قلیپور با قدردانی ازحمایتها و همراهیهای مدیران، کارکنان و دانش آموزان استان در زمان شهادت فرزندم گفت: از نخستین ساعات پس از شهادت پوران عزیزم تا برگزاری آیینهای تشییع، تدفین و مراسمهای بزرگداشت، مدیرکل آموزش و پرورش و همکاران ایشان و دانش آموزان با حضور مستمر و صمیمانه در کنار خانوادههای شهدا بودند و این همراهی، تسلای خاطر بازماندگان شد.
وی افزود: برگزاری آیینهای گرامیداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای جنگ رمضان و توجه ویژه به خانوادههای معظم شهدا، نشاندهنده نگاه فرهنگی و مسئولانه آموزش و پرورش به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
ایرج قلی پور برادر شهیده پوران قلیپور هم با قدردانی از وزیر آموزش وپرورش، معاونان وزیر، مدیرکل، معاونان، روابط عمومی و کارکنان ادارهکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، از تلاشهای این مجموعه در پاسداشت یاد شهدا و تکریم خانوادههای معظم آنان تقدیر کرد.
قلی پور، تلاشها و همراهی مدیرکل آموزش وپرورش در ایام جنگ رمضان و بازدید و حضور در خانوادهای معزز شهدای جنگ رمضان را ستودنی دانست و این همراهی را نمونه بارزی از نگاه ویژه آموزش وپرورش به شهدا دانست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در این دیدار ضمن ابراز خرسندی و تقدیر و تشکر از حضور مادر شهیده پوران قلی پور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی، دانشآموزی و شهدای حملات رژیم صهیونیستی، گفت: پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانوادههای معظم آنان از وظایف مهم نظام تعلیم و تربیت است و آنچه آموزش و پرورش در این مسیر انجام داده، در برابر عظمت ایثار و فداکاری شهدا بسیار ناچیز است.
ایوب رضایی افزود: آموزش و پرورش رسالتی فراتر از آموزش دارد و باید با تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت، آرمانهای شهدا را به نسل آینده منتقل کند.
وی با بیان اینکه مدارس بهترین بستر برای نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت هستند گفت: فرهنگیان نقش مهمی در تربیت نسلی آگاه، متعهد و وفادار به ارزشهای انقلاب اسلامی بر عهده دارند.
رضایی همچنین با تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا، بهویژه خانواده شهیده پوران قلیپور، گفت: عزت و امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و صبر خانوادههای آنان است و خدمت به این خانوادههای معزز، افتخاری بزرگ برای مجموعه آموزش و پرورش محسوب میشود.