دیوار‌های بتنی مصلای تهران امروز ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ تبدیل به دیوار نگار‌هایی از دلنوشته‌های عاشقانه شده است؛ عزادارانی که از ساعات اولیه بامداد خود را به مراسم وداع رسانده‌اند، با دست نوشته هایی، چون «خداحافظ آقای شهید» و «راهیان تو تا همیشه خواهیم ماند»، مهر پایدار خویش را بر جانِ این مکان تاریخی حک کردند. مراسم وداع با قائد شهید امت در مصلی تهران امروز، افزون بر حضور پرشور میلیونی، صحنه‌هایی از ثبت دلنوشته‌های مردم بر دیوار‌های بتنی مصلی را رقم زده است؛ کلماتی که از دل سوگوار برخاسته و بر سنگی سخت نشسته‌اند تا ابدیت ارادت امت به رهبرشان را گواهی دهند.

عکاس : علی حسن زاده