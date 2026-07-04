تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم برای شرکت در نماز و مراسم بدرقه رهبر شهید از ملت شریف ایران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام دعوت تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم از مردم ایران برای حضور باشکوه در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

براساس معارف اسلامی، هر قدم زوار و مشایعت کنندگان پیکر امام شهید، مأجور در درگاه الهی است و این قدم‌ها در زمره قدم زدن و همراهی با حضرت حجت است.

ان شاءالله.

از ملت شریف مبعوث شده انتظار می‌رود در این مسیر نورانی براساس دستورالعمل‌های ابلاغی و برنامه ارائه شده حرکت کنند و با لحاظ کردن وضعیت حضور زنان، کودکان و افراد کهنسال، زمینه نظم و امنیت همگان را فراهم کنند.

خواندن نماز بر پیکر آن امام شهید و صفوف منظم و شکوهمند نماز، از اهمیت به سزایی برخوردار است و همگان را به مغتنم شمردن این فرصت معنوی و نورانی فرا می‌خوانیم.