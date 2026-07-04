\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n