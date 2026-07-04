مردم ایران قرار عاشقی و تجدید عهد و پیمانشان را به مصلای تهران رساندند تا به آقای شهیدشان بگویند، ما برخاستیم تا در فراق جسم تو اندیشه و راهت را همچنان زنده نگه داریم.