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از شبانه‌های میادین مقاومت تا دیدار و وداع با آقای مقاومت

مردم ایران قرار عاشقی و تجدید عهد و پیمانشان را به مصلای تهران رساندند تا به آقای شهیدشان بگویند، ما برخاستیم تا در فراق جسم تو اندیشه و راهت را همچنان زنده نگه داریم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۲۱:۲۸
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور پرشکوه مردم ، اقتدار ، عزت نفس
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