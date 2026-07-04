به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعی از ایثارگران و غواصان سرافراز هشت سال دفاع مقدس با اهدای تندیس "دریادلان خط‌شکن" از رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی تجلیل کردند؛ تندیسی که نماد ایثار، شجاعت و استقامت رزمندگانی است که با ازخودگذشتگی از عزت و تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کردند.

این تندیس به پاس حمایت‌های مؤثر، مدیریت ویژه در جنگ رمضان و نگاه توسعه‌محور استاندار آذربایجان‌غربی و در راستای تجلیل از استمرار روحیه جهادی و خدمت صادقانه در مسیر پیشرفت، آبادانی و عزت آذربایجان‌غربی و ایران اسلامی اهدا شد.