فراخوان چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب، با محور بازتاب زندگی مردم مناطق جنوبی کشور در سایه جنگ و روایت رویداد‌های مرتبط، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب، با موضوع زندگی مردم جنوب در سایه جنگ، شهادت در مدرسه میناب، قتل‌عام در ناو دنا و خلیج فارس در آتش جنگ برگزار خواهد شد.

آثار ارسالی باید با اقلیم جنوب کشور شامل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، منطقه چابهار، جزایر کیش و قشم و دیگر جزایر خلیج فارس ارتباط موضوعی داشته باشند و سقف تعداد کلمات هر داستان نیز سه هزار کلمه تعیین شده است.

هر نویسنده مجاز به ارسال تنها یک اثر است و متقاضیان تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه جشنواره، نسبت به ثبت و ارسال داستان خود اقدام کنند.

برگزیده نخست این جشنواره، لوح تقدیر، دیپلم افتخار و ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.

برگزیدگان دوم و سوم نیز علاوه بر لوح تقدیر و دیپلم افتخار، به‌ترتیب ۲۵۰ و ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

در بخش ویژه مدرسه میناب نیز سه نویسنده برگزیده معرفی می‌شوند و هر یک علاوه بر دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره، از جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی بهره‌مند خواهند شد.

آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب، آذر امسال در کیش برگزار خواهد شد و از تمامی برگزیدگان برای حضور در این مراسم دعوت می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از فردا یکشنبه ۱۴ تیر برای نام نویسی، ارسال آثار و کسب اطلاعات تکمیلی به نشانی festival.kish.ir مراجعه کنند.