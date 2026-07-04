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آخرین وضعیت اجرایی مصوبات و توافقات سفر اخیر رئیسجمهور به آذربایجانغربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه پیگیری تصمیمات سفر اخیر رئیسجمهور به استان امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت اجرای مصوبات و توافقات سفر اخیر رئیسجمهور در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، زیربنایی، سرمایهگذاری و خدماتی مورد بررسی قرار گرفته و دستگاههای اجرایی گزارش اقدامات انجامشده، روند پیشرفت و موانع موجود را ارائه کردند.