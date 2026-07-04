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چند قصه از بین میلیون‌ها قصه وداع

چند قصه از بین میلیون‌ها قصه وداع با رهبر مجاهد شهید، در اولین روز از راهی شدن مردمی از گوشه و کنار کشور به مصلای تهران.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۲۱:۴۰
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور پرشور مردم
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