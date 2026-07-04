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استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای معدنی، مرزی، کشاورزی و ترانزیتی استان میتواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد گفت: پیشنهادهای مشخصی برای تأمین مالی این طرح ها از محل منابع جدید، مشخص شده و انتظار میرود با حمایت دولت، روند اجرای این طرحها شتاب بیشتری بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی گفت: آذربایجانغربی برای تبدیل شدن به محور تجارت، ترانزیت و سرمایهگذاری کشور، نیازمند منابعی فراتر از اعتبارات مصوب سفر ریاست محترم جمهوری است.
رضا رحمانی امروز در جلسه پیگیری تصمیمات سفر اخیر رئیسجمهور به آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به اجرای طرحهای راهبردی، افزود: بهرهگیری از منابع مالی جدید و ظرفیت تفاهمنامههای سرمایهگذاری برای تأمین مالی پروژههای کلان استان در دستورکار است.
وی همچنین با اشاره به اینکه پروژههای زیرساختی استان باید با نگاهی ملی و آیندهنگر دنبال شوند، خاطرنشان کرد: توسعه کریدورهای حملونقل، تکمیل راهآهن، ارتقای فرودگاه ارومیه، توسعه پایانههای مرزی، ایجاد مراکز لجستیکی، گسترش نیروگاههای خورشیدی و تکمیل زیرساختهای کشاورزی از جمله طرحهایی است که باید با جذب سرمایهگذاری و منابع جدید با سرعت به سرانجام برسد.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای معدنی، مرزی، کشاورزی و ترانزیتی استان میتواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، افزود: پیشنهادهای مشخصی برای تأمین مالی این پروژهها از محل منابع جدید، سرمایهگذاری بخش خصوصی و سایر ظرفیتهای ملی به ریاست محترم جمهوری ارائه شده و انتظار میرود با حمایت دولت، روند اجرای این طرحها شتاب بیشتری بگیرد.
رحمانی در پایان با تأکید بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به استان در حوزه اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی، اضافه کرد: مدیریت استان با تمام توان پیگیر تحقق مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری است و با همدلی دستگاههای اجرایی و پشتیبانی دولت، مسیر توسعه همهجانبه آذربایجانغربی با قدرت ادامه خواهد یافت.