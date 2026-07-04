به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: به دنبال بارش‌ باران های رگباری در روستای اینجه سلیم و وقوع سیل، تعدادی از خانه های مسکونی این منطقه آسیب دیدند.

محبوبی افزود: تیم‌های هلال احمر چالدران برای ارزیابی و آسیب دیدگی منازل اهالی روستا، به مناطق حادثه دیده اعزام شدند.

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